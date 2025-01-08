Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» из состава группировки войск «Восток» нанёс удар по пункту временной дислокации и скоплению живой силы ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины потеряли в боях почти 13 тысяч человек. Также противник лишился 46 танков и двух самолётов. Эти цифры могли быть гораздо меньше, если бы Киев не бросил бойцов в очередную авантюру под Курском.