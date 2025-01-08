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8 января, 02:49

Потомок «Смерча» одним залпом аннигилировал живую силу ВСУ в ДНР — видео

Минобороны РФ: Расчёт «Торнадо-С» ликвидировал пункт дислокации ВСУ в ДНР

Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» из состава группировки войск «Восток» нанёс удар по пункту временной дислокации и скоплению живой силы ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных ведомством кадрах запечатлён процесс наведения РСЗО на цель и залп 300-мм реактивных снарядов. Курсирующий над противником беспилотник зафиксировал прямое попадание.

Кадры боевой работы расчёта РСЗО «Торнадо-С» в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

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Лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины потеряли в боях почти 13 тысяч человек. Также противник лишился 46 танков и двух самолётов. Эти цифры могли быть гораздо меньше, если бы Киев не бросил бойцов в очередную авантюру под Курском.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Цейко
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