«Хоррор в Лондоне»: Пушков раскрыл хитрый план Трампа по Британии
Пушков: Трамп руками Маска пытается убрать Стармера с поста премьера Британии
Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает критику предпринимателя Илона Маска в отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы его руками убрать политика с должности. Хитрый план американского лидера раскрыл глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он обратил внимание, что британские блогеры называют нападки миллиардера на главу кабмина «абсолютным хоррором в высших эшелонах правительства».
«И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что «хоррор» в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — подчеркнул Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что в истории с массовыми изнасилованиями юных британок, совершённых мигрантами, на которую не отреагировали власти и прежде всего сам Стармер как главы Королевской прокуратуры, британский премьер выглядит очень уязвимым. А из-за критики Маска рушатся остатки репутации политика. В то же время Трампу в Британии нужен новый партнёр.
Напомним, ранее Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. В ответ Стармер обвинил Маска во лжи. Предприниматель за словом в карман не полез и назвал злом премьера Великобритании.
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