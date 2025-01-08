«Хоррор в Лондоне»: Пушков раскрыл хитрый план Трампа по Британии

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает критику предпринимателя Илона Маска в отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы его руками убрать политика с должности. Хитрый план американского лидера раскрыл глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он обратил внимание, что британские блогеры называют нападки миллиардера на главу кабмина «абсолютным хоррором в высших эшелонах правительства».

«И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что «хоррор» в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет», — подчеркнул Пушков в своём телеграм-канале.