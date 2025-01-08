Болельщиков попросили не реагировать на провокации на матче «Спартака» и СКА

Московский хоккейный клуб «Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время гостевого матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с соперниками из петербургского СКА. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

«ХК «Спартак» благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака», — указано в сообщении.

Встреча «Спартака» и «Ска» состоится 8 января в Петербурге в 17:00 (по московскому времени). В клубе отметили, что игры против СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции. В «Спартаке» попросили болельщиков быть бдительными и не реагировать на возможные провокации.