Почему священные для мусульман города Мекка и Медина ушли под воду, объяснила синоптик

Священные для мусульман Мекка и Медина оказались под властью водной стихии. Однако никакой мистики в потопе нет. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что всё дело в южном циклоне, из-за которого возникли непривычные для Саудовской Аравии ливни.

«Там как раз образовался южного характера циклон, который сейчас на юге Ирака, и на фронтах циклона идут проливные дожди», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.