Почему священные для мусульман города Мекка и Медина ушли под воду, объяснила синоптик
Синоптик Позднякова: Потоп в Мекке и Медине возник из-за южного циклона
Мекка. Обложка © pixabay / Konevi
Священные для мусульман Мекка и Медина оказались под властью водной стихии. Однако никакой мистики в потопе нет. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что всё дело в южном циклоне, из-за которого возникли непривычные для Саудовской Аравии ливни.
«Там как раз образовался южного характера циклон, который сейчас на юге Ирака, и на фронтах циклона идут проливные дожди», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.
Синоптик также отметила, что Саудовская Аравия не готова к подобному климату. Она обратила внимание на отсутствия ливневых стоков в Мекке и Медине, из-за чего сильные дожди и залили города.
Ранее Life.ru сообщал, что улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней. Кроме того, Британии предрекли сильнейшие наводнения к 2050 году. Также всей Земле предрекли катастрофу из-за жутких изменений на леднике «Судного дня».