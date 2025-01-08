В Армении озвучили условия для вывода российских пограничников

Ереван может рассмотреть вопрос о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Отвечая на вопрос журналиста, дипломат назвал условие, при котором станет возможно сокращение пограничного контингента РФ на территории закавказской республики.

«Если между Арменией и Турцией будет работающая и открытая граница, если будет доверие, мы сможем обсудить и рассмотреть и этот вопрос», — подчеркнул глава МИД Армении.