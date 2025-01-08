Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 15:34

В Армении озвучили условия для вывода российских пограничников

МИД Армении: Ереван может рассмотреть вопрос о выводе пограничников РФ

Ереван. Обложка © pixabay / ivanovatsvetelina

Ереван. Обложка © pixabay / ivanovatsvetelina

Ереван может рассмотреть вопрос о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Отвечая на вопрос журналиста, дипломат назвал условие, при котором станет возможно сокращение пограничного контингента РФ на территории закавказской республики.

«Если между Арменией и Турцией будет работающая и открытая граница, если будет доверие, мы сможем обсудить и рассмотреть и этот вопрос», — подчеркнул глава МИД Армении.

Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата
Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

Ранее Баку обвинил Ереван во втором за сутки обстреле позиций ВС Азербайджана. Кроме того, Никол Пашинян назвал провокацией выпад Алиева в сторону Армении.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Армения
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar