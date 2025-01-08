Неизвестные дроны продолжают кружить над военными объектами Германии

Массовое вторжение неопознанных беспилотников коснулось военных объектов на территории Германии в канун Рождества. В последнее время ощутимо увеличилось число таких преступлений, сообщает Министерство внутренних дел ФРГ.

«Использование больших беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, также заметно растёт в Германии», — приводит слова ведомства немецкая газета Bild.

Журналисты сообщают, что в Рейнланд-Пфальце не удалось перехватить или уничтожить ни одного дрона. Регулярно объекты шпионят около аэропортов и военных баз.