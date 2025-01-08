СК закончил 30-летнее дело о покушении на лидеров горских евреев Москвы

Сотрудники ГСУ СК РФ по Москве завершили расследование уголовного дела о покушении на лидеров горских евреев столицы Таира и Тельмана Гуршумовых, которое было совершено в 1996 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Тархану Эльдукаеву предъявлено обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершённое группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление», — указано в сообщении.

По версии следствия, что Эльдукаев действовал по поручению владельца земельных участков на территории Черкизовского рынка в столице Тельмана Исмаилова, который был объявлен в международный розыск. Бывший спортсмен отрицает свою вину и просит отправить его в зону СВО, однако всё ещё остаётся под стражей.

Издание пишет, что конфликт между Гуршумовыми и Исмаиловым произошёл из-за финансовых разногласий по аренде площадей на Черкизовском рынке. После этого Исмаилов решил ликвидировать конкурента, выделил 500 тысяч долларов на выполнение заказа и даже сам достал пистолет. Братья Гуршумовы были убиты 23 декабря 1996 года: Таир скончался на месте, а Тельмана удалось спасти медикам.

Кроме того, Эльдукаева обвиняют в планировании убийства певца Авраама Руссо, которое не удалось осуществить. Его адвокат указывает на отсутствие доказательств вины клиента и проблему с медицинским обеспечением в СИЗО.