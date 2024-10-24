Выпустили на свободу: Фигуранту дела о похищении Руссо не продлили арест из-за неявки адвоката
Из-под стражи освободили фигуранта дела о похищении Руссо Владимира Шестопалова
Авраам Руссо. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Владимир Шестопалов, один из фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо, выпущен на свободу. Срок его ареста иссяк, а заседание отложили до 28 октября. При этом его адвокат не пришёл в суд, из-за чего продлить арест Шестопалова оказалось невозможно, передаёт ТАСС.
Однако фигуранта вновь смогут арестовать, когда начнётся рассмотрение дела по существу. В СИЗО он попал в начале сентября, спустя почти шесть лет после объявления в международный розыск. Шестопалов обвиняется по статье о похищении человека. Другие фигуранты уже получили сроки: Заур Марданов — семь лет колонии, Владимир Гусаков — шесть лет, Эльяр Дамиров — пять лет.
Ранее сообщалось, что Руссо опознал Шестопалова.
Напомним, в 2004 году певца Авраама Руссо похитили и избили, а в 2006 году на него было совершено покушение в Москве. Преступники обстреляли автомобиль музыканта. Руссо получил ранения, а его охранник погиб. В октябре 2023 года спортсмен Тархан Эльдукаев был арестован за причастность к нападению. Недавно он попросился на СВО. В числе обвиняемых также Виталий Джура и Алексей Трясников, которые уже отправлены в тюрьму на 9 и 12 лет. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.