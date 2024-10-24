Выпустили на свободу: Фигуранту дела о похищении Руссо не продлили арест из-за неявки адвоката

Владимир Шестопалов, один из фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо, выпущен на свободу. Срок его ареста иссяк, а заседание отложили до 28 октября. При этом его адвокат не пришёл в суд, из-за чего продлить арест Шестопалова оказалось невозможно, передаёт ТАСС.

Однако фигуранта вновь смогут арестовать, когда начнётся рассмотрение дела по существу. В СИЗО он попал в начале сентября, спустя почти шесть лет после объявления в международный розыск. Шестопалов обвиняется по статье о похищении человека. Другие фигуранты уже получили сроки: Заур Марданов — семь лет колонии, Владимир Гусаков — шесть лет, Эльяр Дамиров — пять лет.

Ранее сообщалось, что Руссо опознал Шестопалова.