«Поступила как хороший человек»: Тарасова похвалила Исинбаеву за приезд на похороны тренера

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила приезд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в Волгоград на церемонию прощания с её бывшим наставником Евгением Трофимовым. В беседе с «ВсёПроСпорт» она отметила, что поступок спортсменки является проявлением глубокого уважения и благодарности.

«Это её тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед. Евгений Трофимов был для неё как отец. Исинбаева поступила как хороший человек», — сказала Тарасова.

Напомним, что Евгений Трофимов скончался 3 января в возрасте 80 лет. Он был личным тренером Исинбаевой в периоды с 1997 по 2006 годы и с 2010 по 2013 годы. Под его руководством прыгунья с шестом завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах и бронзу на Олимпиаде в Лондоне, а также становилась чемпионкой мира в Будапеште, Хельсинки и дважды в Москве.