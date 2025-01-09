Металлический ангар и автомойка горят в Москве, огонь охватил 500 квадратов
На севере Москвы произошло крупное возгорание. Огонь охватил одноэтажное металлическое строение и примыкающую к нему автомойку в районе Коровинского шоссе. Об этом сообщает МЧС России.
По информации спасателей, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвуют 37 спасателей и десять единиц спецтехники. По состоянию на 2:50 пожар локализован.
Борьба с огнём. Видео © Telegram / МЧС России
Несколькими часами ранее крупный пожар произошёл и в Церкви Христа Святых последних дней в Москве. Сотрудники локализовали возгорание на площади 300 квадратов. В борьбе с огнём были задействованы 74 спасателя и 19 единиц техники.
Telegram / МЧС России