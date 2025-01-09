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Регион
9 января, 00:30

Металлический ангар и автомойка горят в Москве, огонь охватил 500 квадратов

На севере Москвы произошло крупное возгорание. Огонь охватил одноэтажное металлическое строение и примыкающую к нему автомойку в районе Коровинского шоссе. Об этом сообщает МЧС России.

По информации спасателей, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвуют 37 спасателей и десять единиц спецтехники. По состоянию на 2:50 пожар локализован.

Борьба с огнём. Видео © Telegram / МЧС России

Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе
Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

Несколькими часами ранее крупный пожар произошёл и в Церкви Христа Святых последних дней в Москве. Сотрудники локализовали возгорание на площади 300 квадратов. В борьбе с огнём были задействованы 74 спасателя и 19 единиц техники.

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Telegram / МЧС России

Тимур Хингеев
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