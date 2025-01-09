Металлический ангар и автомойка горят в Москве, огонь охватил 500 квадратов

На севере Москвы произошло крупное возгорание. Огонь охватил одноэтажное металлическое строение и примыкающую к нему автомойку в районе Коровинского шоссе. Об этом сообщает МЧС России.

По информации спасателей, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвуют 37 спасателей и десять единиц спецтехники. По состоянию на 2:50 пожар локализован.

Борьба с огнём. Видео © Telegram / МЧС России