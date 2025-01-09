Семьянин-убийца предстанет перед судом за попытку отравить 77 российских лётчиков тортом
В Ростове-на-Дону 13 января пройдёт слушание дела о попытке отравить 77 лётчиков
Отравленный торт, который курьер Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber
Южный окружной военный суд назначил на 13 января первое слушание по уголовному делу о попытке отравления 77 выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны с помощью торта с ядом. Оно состоится в Ростове-на-Дону.
«13 января в 10:00 мск состоится первый процесс по существу по данному делу», — информирует инстанция.
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семёнова по ч. 3 ст. 205 «Террористический акт» и ст. 275 «Государственная измена».
Как уже писал Life.ru, Егор Семёнов под видом курьера принёс торт и виски на встречу 77 выпускников авиаучилища 20 октября 2023 года. Лётчики собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска. Благодаря бдительности офицеров уроженца Мелитополя выследили по камерам наблюдения и задержали днём 22 октября при попытке вылететь в Москву из Ставрополя. Он признался, что отравил десерт и напитки. Мужчина был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года после получения им российского гражданства в 2022 году. Семёнов зарекомендовал себя как порядочный семьянин, спортсмен и заядлый собачник.