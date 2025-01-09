Семьянин-убийца предстанет перед судом за попытку отравить 77 российских лётчиков тортом

Как уже писал Life.ru, Егор Семёнов под видом курьера принёс торт и виски на встречу 77 выпускников авиаучилища 20 октября 2023 года. Лётчики собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска. Благодаря бдительности офицеров уроженца Мелитополя выследили по камерам наблюдения и задержали днём 22 октября при попытке вылететь в Москву из Ставрополя. Он признался, что отравил десерт и напитки. Мужчина был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года после получения им российского гражданства в 2022 году. Семёнов зарекомендовал себя как порядочный семьянин, спортсмен и заядлый собачник.