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9 января, 13:18

США и Украина хотели начать переговоры с РФ в первой половине 2025 года даже при победе Харрис

CNN: Вашингтон и Киев надеялись на переговоры с РФ в первой половине 2025 года

Вашингтон и Киев ещё до выборов президента США предполагали, что мирные переговоры с Россией могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто станет новым главой Штатов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«И американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США»,рассказал телеканалу осведомлённый собеседник из администрации Джо Байдена.

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Напомним, избранный президент Штатов Дональд Трамп сказал, что его переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным могут состояться в течение полугода с момента инаугурации нового главы Белого дома 20 января. Госсекретарь из команды Байдена Энтони Блинкен в свою очередь выразил надежду, что администрация республиканца «позаботится об Украине».

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Юрий Лысенко
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