США и Украина хотели начать переговоры с РФ в первой половине 2025 года даже при победе Харрис
CNN: Вашингтон и Киев надеялись на переговоры с РФ в первой половине 2025 года
Вашингтон и Киев ещё до выборов президента США предполагали, что мирные переговоры с Россией могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто станет новым главой Штатов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
«И американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США», — рассказал телеканалу осведомлённый собеседник из администрации Джо Байдена.
Напомним, избранный президент Штатов Дональд Трамп сказал, что его переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным могут состояться в течение полугода с момента инаугурации нового главы Белого дома 20 января. Госсекретарь из команды Байдена Энтони Блинкен в свою очередь выразил надежду, что администрация республиканца «позаботится об Украине».
ТАСС / AP / Susan Walsh