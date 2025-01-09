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9 января, 16:05

«Программирует на агрессию»: Психолог объяснил важность запрета «Игры в кальмара» среди детей

Психолог Кичаев: «Игра в кальмара» показывает, что человека всегда могут убить

Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Нашумевший корейский сериал «Игра в кальмара» — это сплошная агрессия, которую будет впитывать подрастающее поколение. Подобные кинокартины и одежда, которая в них показана, являются «нехорошей моделью для ребёнка с неокрепшей психикой», заявил Life.ru психолог Александр Кичаев.

Ребёнок всегда моделирует поведение референтных для него людей: родителей, преподавателей, воспитателей и более авторитетных сверстников.

Александр Кичаев

Психолог

«Как это обычно проявляется? В 60-е годы Альберт Бандура провёл эксперимент с куклой Бобо. Детей разделили на группы, и они заходили в комнаты, где одни взрослые достаточно агрессивно вели себя с куклой, а другие, наоборот, говорили: «Не надо трогать её». То есть две модели поведения. В одной ребёнок находился в той комнате, где агрессия, и потом выходил с установкой на то, что можно бить. В другой же комнате он, наоборот, впитывал эмпатию, сочувствие», — рассказал эксперт.

По словам Кичаева, именно «Игра в кальмара» отображает первую модель поведения — уничтожай всех вокруг, потому что «мир враждебен». Именно эта идея и будет впитываться подростками, сделав из них агрессоров и параноиков.

«Ребёнок хочет быть похожим на тех, кого он уважает, кого он считает авторитетом. Так что это не очень хорошая модель. Нужно протестовать, нужно нейтрализовать и заблокировать его в нашем обществе», заключил психолог.

«Игра в кальмара» пропагандирует и программирует детей, людей, взрослых на то, что не нужно никому доверять, что вас в любой момент могут убить, подставить.

Александр Кичаев

Психолог

«Игра в кальмара» в реальности: Создатели вдохновились кровавой историей настоящего концлагеря
«Игра в кальмара» в реальности: Создатели вдохновились кровавой историей настоящего концлагеря

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов охарактеризовал покупку костюмов из «Игры в кальмара» как экстремизм. В 2024 году образы убийц из этого сериала стали особенно популярными на новогодних ёлках в России. Политик же отметил, что родители, приобретая такие наряды, становятся соучастниками распространения деструктивной идеологии. По его мнению, этот сериал, романтизирующий убийства и насилие, представляет собой серьёзную угрозу для общества. В Госдуме уже заявили, что планируют запретить подобные кинокартины. По словам депутата Евгения Марченко, они пагубно влияют на детскую психику и приравниваются к пропаганде экстремизма.

Екатерина Хмелева
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