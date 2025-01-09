Командование ВСУ готовит около 40 тысяч человек личного состава и 600 единиц бронетехники, чтобы отправить их в приграничье Курской области. Об этом заявил российский оператор БПЛА с позывным Моисей, уточнив что сейчас украинское подкрепление находится в Сумской области.

Эту информацию изданию также прокомментировал участник президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов, заявив, что до 20 января, на которое назначена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, ситуация в Курской области обещает быть «жаркой». По его прогнозу, одновременно с усилением давления на Курщину ВСУ будут пытаться расшатать обстановку в Белгородской и Брянской областях. В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что эти отчаянные попытки означают провал вторжения украинских войск в российский регион.