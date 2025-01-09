На плен не рассчитывайте: Стало известно о планах ВСУ усилить группировку под Курском
MK.ru: ВСУ собираются перебросить 40 тыс. бойцов и 600 единиц техники под Курск
Командование ВСУ готовит около 40 тысяч человек личного состава и 600 единиц бронетехники, чтобы отправить их в приграничье Курской области. Об этом заявил российский оператор БПЛА с позывным Моисей, уточнив что сейчас украинское подкрепление находится в Сумской области.
«Что же я хочу сказать этим солдатам: хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — цитирует Моисея сайт MK.ru.
Эту информацию изданию также прокомментировал участник президиума «Офицеров России» полковник запаса Тимур Сыртланов, заявив, что до 20 января, на которое назначена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, ситуация в Курской области обещает быть «жаркой». По его прогнозу, одновременно с усилением давления на Курщину ВСУ будут пытаться расшатать обстановку в Белгородской и Брянской областях. В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что эти отчаянные попытки означают провал вторжения украинских войск в российский регион.
Минобороны РФ никак не комментировало информацию о подготовке ВСУ к усилению группировки в Курской области.
Ранее появилась информация о том, что в Курской области сотни украинских бойцов оказались в окружении ВС РФ в Малой Локне, что рядом с Суджей. Численность изолированной группировки противника составляет до 1000 человек. Тем временем ВСУ потеряли свыше 50 000 военнослужащих с начала спецоперации в курском приграничье.
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