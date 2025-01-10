ЖКТ, травмы и давление: Врач назвал жалобы, с которыми россияне идут после новогодних каникул

После новогодних праздников люди обращаются к врачам чаще всего с жалобами на обострение хронических заболеваний. Об этом Life.ru рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

Это, как правило, связано с давлением, потому что было нарушение циркадного ритма и употребление алкогольных напитков, в основном коньяков и солёного. Обыкновенное давление. Характеризуются вот эти состояния, люди жалуются.

«А вообще в течение праздников больше было травматизма. Это петарды, переохлаждение, обморожение, кто-то проваливается под лёд. Больше травм и обострение хронических заболеваний, которые перечислены. На самом деле, по регионам, если смотреть в целом, где-то зима была снежная, а в Московском регионе вообще ни разу не снежная. И, конечно, ощущение, что тёплый воздух. Но тёплый, влажный воздух, он, конечно, коварный. Поэтому чаще переохлаждения, заболевания, простуды», — добавил терапевт.