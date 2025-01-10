ЖКТ, травмы и давление: Врач назвал жалобы, с которыми россияне идут после новогодних каникул
Терапевт Кондрахин: После новогодних каникул обостряются хронические болезни
После новогодних праздников люди обращаются к врачам чаще всего с жалобами на обострение хронических заболеваний. Об этом Life.ru рассказал терапевт Андрей Кондрахин.
Это, как правило, связано с давлением, потому что было нарушение циркадного ритма и употребление алкогольных напитков, в основном коньяков и солёного. Обыкновенное давление. Характеризуются вот эти состояния, люди жалуются.
Также, по данным медика, нередки обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Многие перенесли всевозможные пищевые отравления, включая алкогольное или переедание. Поэтому к нарушениям работы ЖКТ добавляются проблемы с печенью.
«А вообще в течение праздников больше было травматизма. Это петарды, переохлаждение, обморожение, кто-то проваливается под лёд. Больше травм и обострение хронических заболеваний, которые перечислены. На самом деле, по регионам, если смотреть в целом, где-то зима была снежная, а в Московском регионе вообще ни разу не снежная. И, конечно, ощущение, что тёплый воздух. Но тёплый, влажный воздух, он, конечно, коварный. Поэтому чаще переохлаждения, заболевания, простуды», — добавил терапевт.
Ранее медики рассказали, что на новогодних праздниках россияне столкнулись с ротавирусной инфекцией. Чаще заражению ею подвержены дети до 3-4 лет и пожилые пациенты.
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