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10 января, 07:11

Захарова разоблачила фейки о Ленине в докладе Ниинистё для ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фейковую цитату Владимира Ленина, использованную экс-президентом Финляндии Саули Ниинисте в докладе Европейского Союза.

Захарова отметила, что Ниинисте привел фразу: «Прощупывайте землю штыками...», которая на самом деле является вымыслом. Она указала, что Ленин никогда не произносил эту фразу, а впервые её использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году.

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Дипломат также напомнила о других фейках Ниинисте, включая выдуманную им «старинную русскую пословицу» . Она предложила экс-президенту провести фактчекинг, ведь все сочинения Ленина доступны в Интернете.

Кроме того, Захарова задалась вопросом о причинах обращения Ниинисте к Ленину и отметила, что Хельсинки не реагирует на снос памятников Ленину на Украине.

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А ранее Захарова раскрыла авторов фейка о гибели свергнутого президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе. По её словам, за этими слухами стоят спецслужбы тех стран, которые стремятся к дестабилизации ситуации в стране.

Марина Фещенко
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