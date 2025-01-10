Захарова разоблачила фейки о Ленине в докладе Ниинистё для ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фейковую цитату Владимира Ленина, использованную экс-президентом Финляндии Саули Ниинисте в докладе Европейского Союза.

Захарова отметила, что Ниинисте привел фразу: «Прощупывайте землю штыками...», которая на самом деле является вымыслом. Она указала, что Ленин никогда не произносил эту фразу, а впервые её использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году.

Дипломат также напомнила о других фейках Ниинисте, включая выдуманную им «старинную русскую пословицу» . Она предложила экс-президенту провести фактчекинг, ведь все сочинения Ленина доступны в Интернете.

Кроме того, Захарова задалась вопросом о причинах обращения Ниинисте к Ленину и отметила, что Хельсинки не реагирует на снос памятников Ленину на Украине.