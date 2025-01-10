Известный казахстанский и советский писатель Мухтар Магауин умер в США

Известный советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин, автор исторического романа о первых связях между казахским и русским народами, скончался в США на 85-м году жизни. О его смерти сообщил сын Едиге Магауин на своей странице в Facebook*

«Мой отец ушёл из жизни в своём доме в штате Мэриленд, США, в окружении своих детей 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени», — написал Едиге Магауин.

Мухтар Магауин — известный казахстанский писатель, поэт и литературный критик. Он родился 2 февраля 1940 года в Казахстане и стал одним из значимых представителей казахской литературы. Его творчество охватывает различные жанры, включая прозу, поэзию и эссеистику.

Магауин известен своими произведениями, которые исследуют историю и культуру казахского народа, а также его взаимодействие с другими народами. Один из его наиболее известных романов — «Звезда» (или «Звезда в пустыне»), в котором он затрагивает темы идентичности, культурного наследия и исторической памяти.

Писатель также активно участвовал в общественной жизни и был известен своими взглядами на развитие казахской литературы и языка. Его работы были переведены на несколько языков, что способствовало их популяризации за пределами Казахстана.

А ранее в Москве скончался Юрий Барабаш — писатель и филолог, который занимался исследованием творчества Николая Васильевича Гоголя. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.