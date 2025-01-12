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12 января, 07:07

После новогодних праздников россияне массово ставят антипохмельные капельницы

SHOT: В России спрос на антипохмельные капельницы вырос в два раза

В России наблюдается двукратный рост спроса на капельницы от похмелья. После новогодних праздников многие россияне стремятся получить витаминные капельницы для быстрого восстановления.

Как сообщает SHOT, в начале января количество запросов на «капельницы от похмелья» достигло рекорда по сравнению с предыдущими месяцами. Люди обращаются за алкореабилитацией, чтобы скорее вернуться в рабочий ритм. Состав капельниц зачастую подбирается индивидуально, в зависимости от симптомов, тяжести состояния, а также медицинской истории и противопоказаний.

Врачи предостерегают от заказа сомнительных специалистов на дом и особенно от попыток самостоятельно ставить капельницы. Эта процедура должна выполняться только компетентным медицинским работником.

«Выездная наркология сейчас набирает популярность. Но нужно быть осторожными, так как неправильное использование препаратов может привести к коме и даже смерти. Важно проверять наличие лицензии у лечебных учреждений и сертификатов у врачей. А при длительном запое следует рассмотреть возможность госпитализации, так как алкоголь влияет на множество органов и может вызвать, например, остановку сердца», — заявил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Косметолог назвала погибшего после её "витаминных" капельниц казанца вымогателем и наркоманом
Косметолог назвала погибшего после её "витаминных" капельниц казанца вымогателем и наркоманом

К слову, случаи летального исхода после проведения антипохмельных капельниц совсем не редкость. В прошлом году один житель Казани скончался после того, как ему сделали капельницу с витаминами на дому. Перед своей смертью он записал тревожное видео. Также и в Москве мужчина умер после капельницы от похмелья от частной клиники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marvent

Николь Вербер
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