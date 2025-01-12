После новогодних праздников россияне массово ставят антипохмельные капельницы

В России наблюдается двукратный рост спроса на капельницы от похмелья. После новогодних праздников многие россияне стремятся получить витаминные капельницы для быстрого восстановления.

Как сообщает SHOT, в начале января количество запросов на «капельницы от похмелья» достигло рекорда по сравнению с предыдущими месяцами. Люди обращаются за алкореабилитацией, чтобы скорее вернуться в рабочий ритм. Состав капельниц зачастую подбирается индивидуально, в зависимости от симптомов, тяжести состояния, а также медицинской истории и противопоказаний.

Врачи предостерегают от заказа сомнительных специалистов на дом и особенно от попыток самостоятельно ставить капельницы. Эта процедура должна выполняться только компетентным медицинским работником.

«Выездная наркология сейчас набирает популярность. Но нужно быть осторожными, так как неправильное использование препаратов может привести к коме и даже смерти. Важно проверять наличие лицензии у лечебных учреждений и сертификатов у врачей. А при длительном запое следует рассмотреть возможность госпитализации, так как алкоголь влияет на множество органов и может вызвать, например, остановку сердца», — заявил врач-нарколог Алексей Казанцев.