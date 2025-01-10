Учёные назвали срок, за который Солнце уничтожит жизнь на Земле

В течение полутора миллиарда лет рост яркости Солнца приведёт к необратимым изменениям на Земле, которые сделают жизнь на планете невозможной. К такому выводу пришла группа учёных из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма.

Исследователи выяснили, что уровень яркости Солнца возрос на 30% за время жизни звезды, которая, к слову, уже отжила половину отмеренного ей срока. Этот процесс продолжится и приведёт к понижению уровня углекислого газа в земной атмосфере. Это, в свою очередь, нанесёт серьёзный ущерб растениям, которым для жизни необходим фотосинтез. А если погибнут растения, то в экосистеме Земли начнётся нечто вроде цепной реакции, что будет уничтожать все живые организмы, которым необходим кислород.