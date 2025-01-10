Учёные назвали срок, за который Солнце уничтожит жизнь на Земле
Учёные университета Чикаго: Солнце убьёт жизнь на Земле через 1,5 миллиарда лет
В течение полутора миллиарда лет рост яркости Солнца приведёт к необратимым изменениям на Земле, которые сделают жизнь на планете невозможной. К такому выводу пришла группа учёных из Чикагского университета под руководством Р. Дж. Грэма.
Исследователи выяснили, что уровень яркости Солнца возрос на 30% за время жизни звезды, которая, к слову, уже отжила половину отмеренного ей срока. Этот процесс продолжится и приведёт к понижению уровня углекислого газа в земной атмосфере. Это, в свою очередь, нанесёт серьёзный ущерб растениям, которым для жизни необходим фотосинтез. А если погибнут растения, то в экосистеме Земли начнётся нечто вроде цепной реакции, что будет уничтожать все живые организмы, которым необходим кислород.
Также в Чикагском университете считают, что при дальнейшем увеличении яркости Солнца Земля может оказаться во власти «влажного парникового эффекта». После этого планета начнёт нагреваться значительно сильнее нормы, что тоже не сулит ничего хорошего для жизни на земном шаре.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что во время январских праздников на Солнце произошли шесть вспышек, в том числе максимального класса X. Все они пришлись на 4 января. Другая мощнейшая вспышка высшего уровня произошла 3 января после полудня, став первым явлением подобной силы в 2025 году.
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