В Нижнем Новгороде придумали технологию по созданию микроклимата в церквях

Данная технология включает в себя применение как внешних, так и внутренних аэродинамических систем в храмах, что значительно улучшает естественную вентиляцию внутри зданий. Этот механизм способствует снижению расходов на покупку и обслуживание механических систем воздухочистки в семь-восемь раз, передаёт «Коммерсант».

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил, что иконы нужно убирать из музеев, так как там они выполняют только культурную роль, теряя духовность. Однако многие усомнились в том, что в храмах реликвии будут в сохранности, потому что для этого нужен специальный климат. По словам священника Николая Конюхова, в настоящее время противоречия между музейным сообществом и Церковью устраняются благодаря возможности установки специальных киотов для икон, которые обеспечивают необходимый режим для их содержания.