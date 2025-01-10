В Нижнем Новгороде придумали технологию по созданию микроклимата в церквях
Доцент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Михаил Соколов разработал инновационную технологию, которая позволяет использовать возобновляемые источники энергии для создания и поддержания микроклимата в православных храмах. Как передаёт пресс-служба ННГАСУ, нововведение поможет сохранить культурные памятники религиозного значения.
Данная технология включает в себя применение как внешних, так и внутренних аэродинамических систем в храмах, что значительно улучшает естественную вентиляцию внутри зданий. Этот механизм способствует снижению расходов на покупку и обслуживание механических систем воздухочистки в семь-восемь раз, передаёт «Коммерсант».
Использование возобновляемых источников энергии даст возможность достичь полной энергетической независимости или существенно уменьшить зависимость от внешних источников энергии.
Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил, что иконы нужно убирать из музеев, так как там они выполняют только культурную роль, теряя духовность. Однако многие усомнились в том, что в храмах реликвии будут в сохранности, потому что для этого нужен специальный климат. По словам священника Николая Конюхова, в настоящее время противоречия между музейным сообществом и Церковью устраняются благодаря возможности установки специальных киотов для икон, которые обеспечивают необходимый режим для их содержания.
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