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10 января, 10:58

В Нижнем Новгороде придумали технологию по созданию микроклимата в церквях

Доцент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Михаил Соколов разработал инновационную технологию, которая позволяет использовать возобновляемые источники энергии для создания и поддержания микроклимата в православных храмах. Как передаёт пресс-служба ННГАСУ, нововведение поможет сохранить культурные памятники религиозного значения.

Данная технология включает в себя применение как внешних, так и внутренних аэродинамических систем в храмах, что значительно улучшает естественную вентиляцию внутри зданий. Этот механизм способствует снижению расходов на покупку и обслуживание механических систем воздухочистки в семь-восемь раз, передаёт «Коммерсант».

Использование возобновляемых источников энергии даст возможность достичь полной энергетической независимости или существенно уменьшить зависимость от внешних источников энергии.

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Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил, что иконы нужно убирать из музеев, так как там они выполняют только культурную роль, теряя духовность. Однако многие усомнились в том, что в храмах реликвии будут в сохранности, потому что для этого нужен специальный климат. По словам священника Николая Конюхова, в настоящее время противоречия между музейным сообществом и Церковью устраняются благодаря возможности установки специальных киотов для икон, которые обеспечивают необходимый режим для их содержания.

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Shutterstock / FOTODOM / Antonovskay Anzhella

Александра Мышляева
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