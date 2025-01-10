В США предрекли стране «самую короткую войну»

По мнению экспертов, потенциальное вмешательство США в Гренландию при президентстве Дональда Трампа может оказаться самым быстро завершившимся вооружённым конфликтом в истории, сообщает Politico . Аналитики рассказали, что на острове уже размещены американские базы с военными, поэтому долго им наступать не придётся.

Как сообщает издание, согласно заключённому соглашению, США обязались защищать Гренландию от любых нападений, поскольку «Вооружённые силы Дании не способны противостоять потенциальному агрессору без внешней поддержки». Эксперты напомнили, что американские военные присутствуют в Гренландии с 1940-х годов, что было официально подтверждено соглашением, подписанным в 1951 году. На острове была построена крупнейшая военная база в Арктическом регионе — Питуффик (ранее известная как Туле), где размещён контингент из 10 тысяч человек и стратегическая авиация.