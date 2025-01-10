В США предрекли стране «самую короткую войну»
Politico: Вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной
По мнению экспертов, потенциальное вмешательство США в Гренландию при президентстве Дональда Трампа может оказаться самым быстро завершившимся вооружённым конфликтом в истории, сообщает Politico. Аналитики рассказали, что на острове уже размещены американские базы с военными, поэтому долго им наступать не придётся.
Как сообщает издание, согласно заключённому соглашению, США обязались защищать Гренландию от любых нападений, поскольку «Вооружённые силы Дании не способны противостоять потенциальному агрессору без внешней поддержки». Эксперты напомнили, что американские военные присутствуют в Гренландии с 1940-х годов, что было официально подтверждено соглашением, подписанным в 1951 году. На острове была построена крупнейшая военная база в Арктическом регионе — Питуффик (ранее известная как Туле), где размещён контингент из 10 тысяч человек и стратегическая авиация.
«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», — сказал старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Соби Кристенсен.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, отметив стратегическое значение острова для защиты нацбезопасности и обеспечения безопасности «свободного мира», в том числе от влияния Китая и России. В ответ на это премьер-министр острова Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся.
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