Американским спортсменам посулили участь россиян из-за грёз Трампа о Гренландии
Биатлонист Мазе намекнул на санкции против США из-за мечты Трампа о Гренландии
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Тренер норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе указал новому президенту США Дональду Трампу на его двойные стандарты. Он высказался по поводу желания политика сделать Гренландию частью Штатов, задавшись вопросом, последуют ли в этом случае санкции Запада в адрес американских спортсменов.
«Следующими после России и Белоруссии от международных соревнований отстранят США?» — написал Мазе в соцсети.
Напомним, Дональд Трамп хочет изменить карту мира. Он уверен, что Гренландия должна войти в состав Америки. По словам политика, эти территории важны для Вашингтона с точки зрения стратегической безопасности, чтобы держать оборону от России и Китая. Сейчас остров принадлежит Дании. Сегодня Трамп показал видео с жителями Гренландии, которые попросили его сделать регион одним из штатов Америки.