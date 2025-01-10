Американским спортсменам посулили участь россиян из-за грёз Трампа о Гренландии

Тренер норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе указал новому президенту США Дональду Трампу на его двойные стандарты. Он высказался по поводу желания политика сделать Гренландию частью Штатов, задавшись вопросом, последуют ли в этом случае санкции Запада в адрес американских спортсменов.