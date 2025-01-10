Украина оставила Данию беззащитной перед угрозой вторжения США в Гренландию

Дания передала значительную часть своей тяжёлой военной техники Украине и теперь оказывается уязвимой перед возможной угрозой со стороны США в Гренландии, сообщает Politico.

Союзники по НАТО обладают крайне неравными военными возможностями, отмечается в статье. США располагают самым крупным в мире оборонным бюджетом, который в прошлом году составил $948 миллиардов, и имеют 1,3 миллиона военнослужащих, включая контингент на базе в Гренландии. В то же время оборонный бюджет Дании за прошлый год составил лишь $9,9 миллиарда, а численность ее вооруженных сил составляет всего 17 000 солдат. Дания уже передала свои танки и артиллерийские системы Украине.