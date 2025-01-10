Украина оставила Данию беззащитной перед угрозой вторжения США в Гренландию
Politico: Дания беззащитна перед угрозой вторжения США в Гренландию
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Дания передала значительную часть своей тяжёлой военной техники Украине и теперь оказывается уязвимой перед возможной угрозой со стороны США в Гренландии, сообщает Politico.
Союзники по НАТО обладают крайне неравными военными возможностями, отмечается в статье. США располагают самым крупным в мире оборонным бюджетом, который в прошлом году составил $948 миллиардов, и имеют 1,3 миллиона военнослужащих, включая контингент на базе в Гренландии. В то же время оборонный бюджет Дании за прошлый год составил лишь $9,9 миллиарда, а численность ее вооруженных сил составляет всего 17 000 солдат. Дания уже передала свои танки и артиллерийские системы Украине.
Хотя большинство экспертов уверены в том, какая страна выйдет победителем в конфликте, у Дании есть шансы, если она обратится к юристам. Копенгаген мог бы выяснить, обязуется ли ЕС каким-либо образом защищать Гренландию, может ли он ссылаться на положения общей обороны НАТО в случае нападения со стороны крупнейшего члена альянса и каковы обязательства Вашингтона по договору 1951 года.
Напомним, что согласно этому соглашению, США обязались защищать Гренландию от внешних угроз. Однако спустя 74 года после его подписания Дональд Трамп не исключил возможности применения военной силы для установления контроля над островом. В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации и не исключают, что Гренландия может стать частью США. Тем временем сын республиканца, позарившегося на остров, уже посетил остров на личном самолёте «с туристическими целями».