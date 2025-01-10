Актриса Елизавета Боярская потребовала «не раскручивать» слухи о госпитализации отца
Актриса Елизавета Боярская опровергла информацию о госпитализации отца
Елизавета Боярская. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Дочь Михаила Боярского впервые вышла на связь после информации о госпитализации отца. Актриса Елизавета Боярская объяснила, что именно с ним случилось.
«Нечего раскручивать. Папа дома», — сказала она в ответ на вопрос газеты «Известия».
Напомним, что ранее появилась информация о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. Сын артиста Сергей Боярский уже успел рассказать, что у отца было обычное плановое КТ лёгких. Сейчас актёр готовится к очередному спектаклю.