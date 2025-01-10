София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве за 80 млн
Певица София Ротару. Обложка © ТАСС/Анна Салынская
Певица София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве, которую ей подарил экс-мэр столицы Юрий Лужков. Об этом сообщила POPCAKE риелтор Анастасия Бенина.
Риелтор не исключила, что Ротару в будущем вернётся в Москву, потому что жильё остаётся в собственности артистки, более того, она продолжает оплачивать коммунальные платежи.
Квартира находится на третьем этаже 15-этажного дома 1997 года постройки на Зоологической улице. Её площадь — 125 кв. метров. Внутри — три спальни, две ванные, лоджия и большая кухня со столовой. Стоимость жилья составляет 80 миллионов рублей.
Напомним, ранее квартиру Софии Ротару сняли с продажи. Покупатели каждый день смотрели трёшку уехавшей из РФ певицы, но отказывались даже несмотря на 5-миллионную скидку. Риелторы не афишировали имя владелицы, однако зазывали покупателей словами о «светлой энергетике» в жилище. Позже СМИ узнали, что Ротару переписала жильё на сына, потому что потенциальные покупатели отказывались от сделки, когда узнавали фамилию хозяйки. Сама артистка теперь проживает в Италии.