Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 16:09

София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве за 80 млн

Певица София Ротару. Обложка © ТАСС/Анна Салынская

Певица София Ротару. Обложка © ТАСС/Анна Салынская

Певица София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве, которую ей подарил экс-мэр столицы Юрий Лужков. Об этом сообщила POPCAKE риелтор Анастасия Бенина.

Риелтор не исключила, что Ротару в будущем вернётся в Москву, потому что жильё остаётся в собственности артистки, более того, она продолжает оплачивать коммунальные платежи.

Квартира находится на третьем этаже 15-этажного дома 1997 года постройки на Зоологической улице. Её площадь — 125 кв. метров. Внутри — три спальни, две ванные, лоджия и большая кухня со столовой. Стоимость жилья составляет 80 миллионов рублей.

Ротару заграбастала почти 30 квадратов земли своей соседки по даче
Ротару заграбастала почти 30 квадратов земли своей соседки по даче

Напомним, ранее квартиру Софии Ротару сняли с продажи. Покупатели каждый день смотрели трёшку уехавшей из РФ певицы, но отказывались даже несмотря на 5-миллионную скидку. Риелторы не афишировали имя владелицы, однако зазывали покупателей словами о «светлой энергетике» в жилище. Позже СМИ узнали, что Ротару переписала жильё на сына, потому что потенциальные покупатели отказывались от сделки, когда узнавали фамилию хозяйки. Сама артистка теперь проживает в Италии.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • София Ротару
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar