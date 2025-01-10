София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве за 80 млн

Певица София Ротару передумала продавать трёхкомнатную квартиру в Москве, которую ей подарил экс-мэр столицы Юрий Лужков. Об этом сообщила POPCAKE риелтор Анастасия Бенина.

Риелтор не исключила, что Ротару в будущем вернётся в Москву, потому что жильё остаётся в собственности артистки, более того, она продолжает оплачивать коммунальные платежи.

Квартира находится на третьем этаже 15-этажного дома 1997 года постройки на Зоологической улице. Её площадь — 125 кв. метров. Внутри — три спальни, две ванные, лоджия и большая кухня со столовой. Стоимость жилья составляет 80 миллионов рублей.