Многие украинцы смотрели поздравление президента РФ Владимира Путина с Рождеством, доказав, что им чуждо перенесение киевскими властями праздничной даты на 25 декабря по аналогии с Европой. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Анализ просмотров телеграм-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером», — поделился он в беседе с РИА «Новости».