Речь Путина в Рождество стала лидером по просмотрам на Украине
Рогов: Поздравление Путина с Рождеством стало самым просматриваемым на Украине
Многие украинцы смотрели поздравление президента РФ Владимира Путина с Рождеством, доказав, что им чуждо перенесение киевскими властями праздничной даты на 25 декабря по аналогии с Европой. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Анализ просмотров телеграм-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером», — поделился он в беседе с РИА «Новости».
Рогов добавил, что украинцы остались по своему менталитету русскими людьми и им не нужны навязываемые западные ценности. Кроме того, недоверие к Киеву увеличивается с каждым днём, народ всё больше тяготеет к России и к нашему вектору развития.
Напомним, 7 января Путин пожелал верующим добра и благополучия, а также отметил важность празднования Рождества для миллионов людей во всём мире. Президент России также подчеркнул незыблемость традиций, в том числе семейных, в эту торжественную дату. Путин посетил богослужение в храме Георгия Победоносца в Москве в ночь на 7 января.
Life.ru