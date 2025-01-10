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Регион
10 января, 17:02

Речь Путина в Рождество стала лидером по просмотрам на Украине

Рогов: Поздравление Путина с Рождеством стало самым просматриваемым на Украине

Многие украинцы смотрели поздравление президента РФ Владимира Путина с Рождеством, доказав, что им чуждо перенесение киевскими властями праздничной даты на 25 декабря по аналогии с Европой. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Анализ просмотров телеграм-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером»,поделился он в беседе с РИА «Новости».

Рогов добавил, что украинцы остались по своему менталитету русскими людьми и им не нужны навязываемые западные ценности. Кроме того, недоверие к Киеву увеличивается с каждым днём, народ всё больше тяготеет к России и к нашему вектору развития.

Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, несмотря на отмену праздника
Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, несмотря на отмену праздника

Напомним, 7 января Путин пожелал верующим добра и благополучия, а также отметил важность празднования Рождества для миллионов людей во всём мире. Президент России также подчеркнул незыблемость традиций, в том числе семейных, в эту торжественную дату. Путин посетил богослужение в храме Георгия Победоносца в Москве в ночь на 7 января.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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