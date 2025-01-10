Число погибших при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трёх
Последствия обстрела ВСУ города Светлодарска. Обложка © Telegram / Факты военных преступлений Украины
Число погибших в результате обстрела ВСУ города Светлодарска, расположенного на севере Донецкой Народной Республики, достигло трёх человек. Об этом сообщило в телеграм-канале управление администрации главы и Правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
К 22:00 в результате украинского обстрела Светлодарска подтверждена гибель женщины 1958 года рождения. Как сообщили в ведомстве, противник повторно атаковал город во время документирования последствий. В ходе этой атаки погибли ещё две женщины, 1964 и 1948 годов рождения.
Кроме того, шесть человек получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — девочка-подросток, состояние которой оценивается как тяжёлое.
Напомним, ВСУ атаковали Светлодарск утром 10 января. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако позже появилась информация об ещё одной жертве. Также ВСУ обстреляли Донецк американскими ракетами HIMARS. Несколько снарядов попали в супермаркет «Молоко» на Шахтёрской площади.