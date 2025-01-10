Число погибших при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ возросло до трёх

Число погибших в результате обстрела ВСУ города Светлодарска, расположенного на севере Донецкой Народной Республики, достигло трёх человек. Об этом сообщило в телеграм-канале управление администрации главы и Правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

К 22:00 в результате украинского обстрела Светлодарска подтверждена гибель женщины 1958 года рождения. Как сообщили в ведомстве, противник повторно атаковал город во время документирования последствий. В ходе этой атаки погибли ещё две женщины, 1964 и 1948 годов рождения.