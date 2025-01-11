Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 21:33

Суд запретил владельцу искать выброшенный на свалку диск с биткоинами на 76 млрд рублей

Суд запретил британцу искать на свалке выброшенный диск на $750 млн

Суд не стал принимать к рассмотрению дело, поданное бывшим обладателем цифровых активов, случайно оказавшихся на свалке города Ньюпорт в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

В 2013 году девушка 39-летнего специалиста в сфере информационных технологий Джеймса Хоуэллса по ошибке выбросила диск, на котором было восемь тысяч биткоинов. В настоящее время их стоимость достигает 76 миллиардов рублей (около 750 миллионов долларов). Для поиска утерянной криптовалюты необходимо обработать 100 тысяч тонн мусора на свалке в Ньюпорте. Хоуэллс выразил готовность это сделать, но местные власти отказали ему в помощи.

Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России
Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России

В конце 2024 года Хоуэллс обратился в суд с требованием к властям Ньюпорта возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно 62 миллиардам рублей).

Судья, ознакомившись с претензиями Хоуэллса, заявил, что они лишены оснований, и отказался удовлетворить иск, тем самым лишив его последнего шанса вернуть утраченные активы. Хоуэллс выразил свое глубокое негодование по поводу такого решения.

Ранее о биткоине высказался президент России Владимир Путин. По его словам, никто в мире не может запретить криптовалюту, так как происходят естественные процессы, которые связаны с развитием новых инструментов расчётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Devardo_Shiva45

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar