Байден указал на единство демократов и республиканцев в вопросе помощи Украине

Американский президент Джо Байден отметил, что в Конгрессе сохраняется двусторонняя поддержка идеи предоставления помощи Украине. Он подчеркнул, что многие законодатели как из Демократической, так и из Республиканской партии убеждены в необходимости продолжать поддержку Киева.

«Я знаю, что на (Капитолийском — прим. Life.ru) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину», — сообщил он журналистам во время выступления в Белом доме.

Ранее стала известна начинка «прощального подарка» Байдена Украине за $500 млн. В новый пакет помощи Киеву от США войдут ракеты ПВО и боеприпасы класса «воздух — земля». Кроме того, поддержка Вашингтона также направлена на обеспечение истребителей F-16. Сначала поговаривали, что Байден выделит Зеленскому 2 миллиарда долларов. Но в конечном счёте презент оказался куда скромнее. На Украине предположили, что это может быть связано со скандальным интервью Зеленского, на котором он несколько раз матерился.