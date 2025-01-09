«Мерзость»: Байдена уличили в презрении к Америке из-за Украины
Журналист Боуз: Байден отправляет Украине деньги, пока его страна горит
Действия президента США Джо Байдена, продолжающего оказывать Киеву финансовую поддержку на фоне бушующих пожаров в штате Калифорния, показывают, что презирает и американцев и погибших украинцев. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Последнее оскорбление от человека, который не проявил ничего, кроме презрения к народу США и миллионам погибших на Украине», — написал Боуз в соцсети X.
Он отметил, что Байден отправляет миллиарды «диктатору» Зеленскому, когда его собственная страна в огне. Это мерзко, подчеркнул Боуз.
Как писал Life.ru, 7 января на западе Лос-Анджелеса начались мощные пожары. Вскоре власти объявили обязательную эвакуацию из района Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звёзды. Особняки многих знаменитостей, в том числе сына Байдена, сгорели. Свою виллу покинул и российский певец Алексей Воробьёв. В регионе действует режим чрезвычайно ситуации. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса составляет не менее 52 миллиардов долларов. К 9 января площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч гектаров.
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