«Мерзость»: Байдена уличили в презрении к Америке из-за Украины

Действия президента США Джо Байдена, продолжающего оказывать Киеву финансовую поддержку на фоне бушующих пожаров в штате Калифорния, показывают, что презирает и американцев и погибших украинцев. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Последнее оскорбление от человека, который не проявил ничего, кроме презрения к народу США и миллионам погибших на Украине», — написал Боуз в соцсети X.