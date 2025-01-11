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Регион
11 января, 07:45

Президент Панамы хочет искать защиты у Совбеза ООН из-за угроз Трампа

Politico: Президент Панамы Мулино может попросить помощи у СБ ООН из-за Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино пообещал, что подаст жалобу в Совет Безопасности ООН в случае, если новый президент США Дональд Трамп продолжит высказываться о необходимости передачи Панамского канала под контроль Америки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего панамского президента Эрнесто Балладареса.

«Он [Мулино] сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе», — поделился Балладарес в беседе с журналистом.

Он добавил, что Мулино не стал в разговоре с ним уточнять, какие ещё действия намерен предпринять для защиты интересов своей страны, однако политик настроен решительно и не намерен игнорировать заявления Трампа.

«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала
«Это мы ещё посмотрим!» Трамп и Мулино устроили словесную дуэль из-за Панамского канала

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут вернуть контроль над Панамским каналом, если местные власти не пересмотрят условия его эксплуатации. Республиканец подчеркнул, что речь идёт о стратегическом значение канала для Вашингтона, тем более что его строительством занимались и американские специалисты. В Кремле заявили, что речь идёт о двусторонних отношениях Панамы и США, поэтому мировое сообщество не должно принимать чью-либо сторону.

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freepik / ninjason1

Татьяна Миссуми
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