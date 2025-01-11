Президент Панамы хочет искать защиты у Совбеза ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино пообещал, что подаст жалобу в Совет Безопасности ООН в случае, если новый президент США Дональд Трамп продолжит высказываться о необходимости передачи Панамского канала под контроль Америки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего панамского президента Эрнесто Балладареса.

«Он [Мулино] сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе», — поделился Балладарес в беседе с журналистом.

Он добавил, что Мулино не стал в разговоре с ним уточнять, какие ещё действия намерен предпринять для защиты интересов своей страны, однако политик настроен решительно и не намерен игнорировать заявления Трампа.