Экс-посол Макфол назвал позором уплату налогов в РФ американскими фирмами

Экс-посол США в России Майкл Макфол высказал недовольство по поводу того, что американские фирмы продолжают платить налоги в РФ. Он назвал их действия позорными, сообщает Newsweek.

Макфол выразил надежду, что акционеры указанных компаний проявят больше инициативы в переоценке как разумности, так и этичности «вложений в уничтожение Украины».

«Пока ещё не поздно сделать правильный выбор», — отметил Макфол в интервью журналу.