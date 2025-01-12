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12 января, 00:36

Экс-посол Макфол назвал позором уплату налогов в РФ американскими фирмами

Экс-посол США в России Майкл Макфол высказал недовольство по поводу того, что американские фирмы продолжают платить налоги в РФ. Он назвал их действия позорными, сообщает Newsweek.

Макфол выразил надежду, что акционеры указанных компаний проявят больше инициативы в переоценке как разумности, так и этичности «вложений в уничтожение Украины».

«Пока ещё не поздно сделать правильный выбор», — отметил Макфол в интервью журналу.

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США продлили разрешение для своих компаний на выполнение налоговых обязательств в России до 9 апреля 2025 года. Это касается операций, запрещённых указом президента США №14024, в котором ограничиваются сделки с российским Центральным банком, Минфином и Фондом национального благосостояния, указывается в лицензии Министерства финансов США.

Ранее администрация Белого дома объявила о введении «самых существенных» санкций против российской энергетической сферы. Ограничения коснулись нефти и сжиженного газа. При этом президент Джо Байден не стал скрывать, что в связи с новыми ограничениями вырастет цена на бензин в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Лия Мурадьян
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