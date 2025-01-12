Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 04:28

После обрушения потолка в бассейне школы Владивостока возбуждено дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в здании бассейна школы № 72. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в телеграм-канале.

Согласно информации, ранее предоставленной мэрией города, инцидент произошёл в отдельно стоящем здании бассейна. К счастью, обошлось без пострадавших. Следователи начали выяснение всех обстоятельств произошедшего и проверяют возможные нарушения при строительстве или эксплуатации объекта.

Два балкона многоэтажного дома обрушились в Пензе
Два балкона многоэтажного дома обрушились в Пензе

Ранее Life.ru рассказывал, как на площади в Тюмени обрушилась детская горка, пострадали два человека, в том числе ребёнок. На место происшествия прибыли две медицинские бригады. Одному человеку помощь оказали прямо на месте, госпитализировать его не потребовалось. Другого после осмотра и оказания помощи доставили в Областную клиническую больницу.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar