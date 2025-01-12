После обрушения потолка в бассейне школы Владивостока возбуждено дело
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в здании бассейна школы № 72. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в телеграм-канале.
Согласно информации, ранее предоставленной мэрией города, инцидент произошёл в отдельно стоящем здании бассейна. К счастью, обошлось без пострадавших. Следователи начали выяснение всех обстоятельств произошедшего и проверяют возможные нарушения при строительстве или эксплуатации объекта.
Ранее Life.ru рассказывал, как на площади в Тюмени обрушилась детская горка, пострадали два человека, в том числе ребёнок. На место происшествия прибыли две медицинские бригады. Одному человеку помощь оказали прямо на месте, госпитализировать его не потребовалось. Другого после осмотра и оказания помощи доставили в Областную клиническую больницу.
Telegram / Прокуратура Приморского края