После обрушения потолка в бассейне школы Владивостока возбуждено дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в здании бассейна школы № 72. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в телеграм-канале.

Согласно информации, ранее предоставленной мэрией города, инцидент произошёл в отдельно стоящем здании бассейна. К счастью, обошлось без пострадавших. Следователи начали выяснение всех обстоятельств произошедшего и проверяют возможные нарушения при строительстве или эксплуатации объекта.