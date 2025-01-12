«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении евреев

Издательство «Эксмо» прекратило поставки в магазины книги Тилар Маццео «Дети Ирены» из-за жалоб читателей на некую провокационную фразу. Об этом сообщила издательская группа на своём сайте.

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в публикации.

Какая именно фраза возмутила читателей, издательство не поясняет. Была запущена процедура дисциплинарных проверок, а книга отправилась на экспертизу.

Известно, что в книге «Дети Ирены» речь идёт об Ирене Сендлер, которая спасла 2500 еврейских детей из гетто в Варшаве.