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12 января, 06:01

«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении евреев

Издатель снял с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто

Издательство «Эксмо» прекратило поставки в магазины книги Тилар Маццео «Дети Ирены» из-за жалоб читателей на некую провокационную фразу. Об этом сообщила издательская группа на своём сайте.

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в публикации.

Какая именно фраза возмутила читателей, издательство не поясняет. Была запущена процедура дисциплинарных проверок, а книга отправилась на экспертизу.

Известно, что в книге «Дети Ирены» речь идёт об Ирене Сендлер, которая спасла 2500 еврейских детей из гетто в Варшаве.

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Ранее скандал разгорелся вокруг школьного учебника по ОБЖ, в котором говорилось о вине жертв изнасилований. Авторы утверждали, что девушка сама чаще всего становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. Вскоре в Минпросвещения пояснили, что такая книга не числится в федеральном перечне учебников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Triff

Николай Рюмин
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