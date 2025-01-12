«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении евреев
Издатель снял с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто
Издательство «Эксмо» прекратило поставки в магазины книги Тилар Маццео «Дети Ирены» из-за жалоб читателей на некую провокационную фразу. Об этом сообщила издательская группа на своём сайте.
«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в публикации.
Какая именно фраза возмутила читателей, издательство не поясняет. Была запущена процедура дисциплинарных проверок, а книга отправилась на экспертизу.
Известно, что в книге «Дети Ирены» речь идёт об Ирене Сендлер, которая спасла 2500 еврейских детей из гетто в Варшаве.
Ранее скандал разгорелся вокруг школьного учебника по ОБЖ, в котором говорилось о вине жертв изнасилований. Авторы утверждали, что девушка сама чаще всего становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. Вскоре в Минпросвещения пояснили, что такая книга не числится в федеральном перечне учебников.
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