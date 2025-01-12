Россиянам назвали два способа быстрее погасить ипотеку
Эксперт Ковалёв: Быстрее закрыть ипотеку помогут налоговые вычеты и маткапитал
Для быстрого погашения ипотеки необходимо использовать любые возможности, уверен директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалёв. В частности, он рекомендовал направить на частичное закрытие кредита налоговые вычеты. Эксперт напомнил, что россияне могут получить вычет как за недвижимость, так и за ипотечный процент.
Совокупно супруги могут рассчитывать на налоговый вычет в размере до 1,3 миллиона рублей, продолжил собеседник 360.ru. Кроме того, он предложил семьям использовать для погашения ипотеки материнский капитал.
«А если ребёнок не первый, то у нас более 830 тысяч — это за двоих детей маткапитал. Если ребёнок третий, последующий, то государство ещё 450 тысяч даёт на погашение ипотеки», — заключил Ковалёв.
Ранее Life.ru выяснил, что в 2025 году купить квартиру на вторичном рынке станет проще. Девелоперы тоже сделали прогнозы на 2025 год. Также россиянам рассказали, какие тренды наметились на рынке недвижимости.