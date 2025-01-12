Россиянам назвали два способа быстрее погасить ипотеку

Для быстрого погашения ипотеки необходимо использовать любые возможности, уверен директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалёв. В частности, он рекомендовал направить на частичное закрытие кредита налоговые вычеты. Эксперт напомнил, что россияне могут получить вычет как за недвижимость, так и за ипотечный процент.

Совокупно супруги могут рассчитывать на налоговый вычет в размере до 1,3 миллиона рублей, продолжил собеседник 360.ru. Кроме того, он предложил семьям использовать для погашения ипотеки материнский капитал.