По дороге в Санкт-Петербург из Таллина в кювет улетели три автобуса

Неподалёку от эстонской Нарвы с трассы в кювет из-за снегопадов слетели три междугородних автобуса. Они направлялись в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

«Три автобуса, следующие из Таллина в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы», — пишут авторы канала, ссылаясь на очевидцев.

Поясняют, что на данном участке трассы сильные ветра сносят авто к обочине. На этот раз всё усугубил снегопад. Сначала улетел один автобус, следующий застрял рядом. Спустя некоторое время к ним присоединился третий перевозчик.