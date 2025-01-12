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12 января, 11:11

По дороге в Санкт-Петербург из Таллина в кювет улетели три автобуса

Автобусы из Таллина в канаве. Обложка © Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Автобусы из Таллина в канаве. Обложка © Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Неподалёку от эстонской Нарвы с трассы в кювет из-за снегопадов слетели три междугородних автобуса. Они направлялись в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

«Три автобуса, следующие из Таллина в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы», — пишут авторы канала, ссылаясь на очевидцев.

Поясняют, что на данном участке трассы сильные ветра сносят авто к обочине. На этот раз всё усугубил снегопад. Сначала улетел один автобус, следующий застрял рядом. Спустя некоторое время к ним присоединился третий перевозчик.

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Также сегодня в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли. Число пострадавших выросло до 29, трое из них — дети.

Николай Рюмин
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