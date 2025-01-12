По дороге в Санкт-Петербург из Таллина в кювет улетели три автобуса
Автобусы из Таллина в канаве. Обложка © Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Неподалёку от эстонской Нарвы с трассы в кювет из-за снегопадов слетели три междугородних автобуса. Они направлялись в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».
«Три автобуса, следующие из Таллина в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы», — пишут авторы канала, ссылаясь на очевидцев.
Поясняют, что на данном участке трассы сильные ветра сносят авто к обочине. На этот раз всё усугубил снегопад. Сначала улетел один автобус, следующий застрял рядом. Спустя некоторое время к ним присоединился третий перевозчик.
Также сегодня в ДНР произошла авария с пассажирским автобусом, который следовал из Краснодара. Он вылетел на встречную полосу, минимум трое погибли. Число пострадавших выросло до 29, трое из них — дети.