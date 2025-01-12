Дома у парней, катавшихся по Киеву под русские песни, прошли обыски

Дома у молодых людей, которые катались по Киеву под русские песни, прошли обыски. В результате проверок у них обнаружили оружие, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Напомним, в соцсетях появились ролики, на которых в Киеве молодые люди включают на улицах музыку на русском языке. Среди композиций и песня «Я русский» в исполнении российского музыканта Shaman. Полиция объявила в розыск компанию ребят, обвинив их также в нарушении общественного порядка. На допросе ребята отказались признавать свою «вину» и записывать видео с извинениями перед украинским народом за использование «чужого» языка.