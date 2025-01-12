Дома у парней, катавшихся по Киеву под русские песни, прошли обыски
Находки при обыске у киевской молодёжи. Обложка © Telegram / Политика Страны
Дома у молодых людей, которые катались по Киеву под русские песни, прошли обыски. В результате проверок у них обнаружили оружие, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
Обыски дома у киевских фанатов русской музыки. Видео © Telegram / «Политика Страны»
Сообщается, что у ребят нашли травматическое оружие, множество патронов и взрывчатку. Видимо, теперь им инкриминируют оружейную статью 263 УК Украины.
Напомним, в соцсетях появились ролики, на которых в Киеве молодые люди включают на улицах музыку на русском языке. Среди композиций и песня «Я русский» в исполнении российского музыканта Shaman. Полиция объявила в розыск компанию ребят, обвинив их также в нарушении общественного порядка. На допросе ребята отказались признавать свою «вину» и записывать видео с извинениями перед украинским народом за использование «чужого» языка.