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12 января, 12:07

Дома у парней, катавшихся по Киеву под русские песни, прошли обыски

Находки при обыске у киевской молодёжи. Обложка © Telegram / Политика Страны

Находки при обыске у киевской молодёжи. Обложка © Telegram / Политика Страны

Дома у молодых людей, которые катались по Киеву под русские песни, прошли обыски. В результате проверок у них обнаружили оружие, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Обыски дома у киевских фанатов русской музыки. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Сообщается, что у ребят нашли травматическое оружие, множество патронов и взрывчатку. Видимо, теперь им инкриминируют оружейную статью 263 УК Украины.

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Напомним, в соцсетях появились ролики, на которых в Киеве молодые люди включают на улицах музыку на русском языке. Среди композиций и песня «Я русский» в исполнении российского музыканта Shaman. Полиция объявила в розыск компанию ребят, обвинив их также в нарушении общественного порядка. На допросе ребята отказались признавать свою «вину» и записывать видео с извинениями перед украинским народом за использование «чужого» языка.

Николай Рюмин
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