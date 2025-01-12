«Надеюсь, не нейросеть»: Фанатов шокировали фото Галустяна после похудения

Шоумен Михаил Галустян опубликовал серию зимних снимков в социальных сетях, поздравив поклонников с новогодними праздниками. Подписчики артиста всерьёз удивились его внешнему преображению после сильного похудения.

Фолловеры в шутку поинтересовались в комментариях под публикацией, не запостил ли Галустян по ошибке фотографии с сочинского фестиваля КВН в 2008 году. Были и другие забавные комплименты: «Так похудел наш Джамшут»; «Надеюсь, настоящие фото, не нейросеть» и другие. Сам шоумен ответил на некоторые из комментариев, поблагодарив за приятные слова.