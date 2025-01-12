«Надеюсь, не нейросеть»: Фанатов шокировали фото Галустяна после похудения
Фанаты удивились преображению Михаила Галустяна после похудения
Михаил Галустян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan
Шоумен Михаил Галустян опубликовал серию зимних снимков в социальных сетях, поздравив поклонников с новогодними праздниками. Подписчики артиста всерьёз удивились его внешнему преображению после сильного похудения.
Фолловеры в шутку поинтересовались в комментариях под публикацией, не запостил ли Галустян по ошибке фотографии с сочинского фестиваля КВН в 2008 году. Были и другие забавные комплименты: «Так похудел наш Джамшут»; «Надеюсь, настоящие фото, не нейросеть» и другие. Сам шоумен ответил на некоторые из комментариев, поблагодарив за приятные слова.
Напомним, Галустян сбросил больше десяти килограммов веса, накачался и закрасил седину. Позже актёр признался, что принимал лекарства от диабета в начале похудения. Медики поставили ему первую степень ожирения и прописали лекарства от диабета, так как анализы выявили повышенные показатели некоторых веществ, в том числе глюкозы. Но дальше результаты достигались благодаря дисциплине и труду.