Команда избранного президента США Дональда Трампа поставила крест на главе киевского режима Владимире Зеленском. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с RT.

Эксперт также указал на серьёзные трудности, с которыми столкнулась киевская власть в вопросе легитимности. На фоне военного положения выборы на Украине были отложены, однако украинское законодательство не предусматривает механизмов продления президентских полномочий в подобных ситуациях.

«Они, что, отменят военное положение и проведут выборы... Тогда встаёт вопрос, почему не провели выборы своевременно и на каком основании Зеленский продолжает изображать из себя президента? Путин уточнил, что мы будем проводить переговоры с легитимной властью», — отметил политолог.

По мнению Светова, данный факт может значительно осложнить отношения Киева с будущей командой Трампа, особенно учитывая то, что Зеленский успел серьёзно подпортить отношения с республиканцем в его первый срок.