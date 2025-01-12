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Регион
12 января, 18:28

«Поставлен крест»: Политолог рассказал, как Трамп собирается наказать Зеленского

Политолог Светов: Команда Трампа поставила крест на Зеленском

Команда избранного президента США Дональда Трампа поставила крест на главе киевского режима Владимире Зеленском. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с RT.

Эксперт также указал на серьёзные трудности, с которыми столкнулась киевская власть в вопросе легитимности. На фоне военного положения выборы на Украине были отложены, однако украинское законодательство не предусматривает механизмов продления президентских полномочий в подобных ситуациях.

«Они, что, отменят военное положение и проведут выборы... Тогда встаёт вопрос, почему не провели выборы своевременно и на каком основании Зеленский продолжает изображать из себя президента? Путин уточнил, что мы будем проводить переговоры с легитимной властью», — отметил политолог.

По мнению Светова, данный факт может значительно осложнить отношения Киева с будущей командой Трампа, особенно учитывая то, что Зеленский успел серьёзно подпортить отношения с республиканцем в его первый срок.

«Я сомневаюсь, что Трамп забудет о том, что благодаря Зеленскому отчасти его подвели под импичмент в первый срок. Он не забудет этого. На Зеленском поставлен крест», — резюмировал Светов.

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Тем временем в Вашингтоне уже назвали обязательное условие для заключения мира на Украине. Этим условием стали гарантии безопасности Киеву со стороны Запада. Однако в Штатах признали, что вытеснить Россию с освобождённых территорий будет невожможно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Анатолий Цейко
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