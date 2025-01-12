Экс-первая ракетка мира предложила уничтожить WADA

Система Всемирного антидопингового агентства (WADA) вызывает сомнения, заявила 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова. Такое мнение она высказала на фоне недавних допинг-скандалов, связанных с китайскими пловцами, а также теннисистами Янником Синнером из Италии и Игой Свёнтек из Польши.

«Всю систему нужно уничтожить и собрать заново. Сейчас к WADA приковано столько внимания из-за того, что они сделали с китайскими пловцами, со Свёнтек, с первыми ракетками мира. Мы же пытаемся поймать мошенников, а не людей, которые мажут тела массажными кремами или принимают снотворное, которое они использовали в течение пяти лет и которое оказалось испорчено», — сказала легендарная тенниска в прямом эфире Tennis Channel.

Мартина Навратилова занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая Штеффи Граф из Германии (377). Чехословацкая спортсменка была чемпионкой турниров «Большого шлема» не только в одиночном, но и в парном разряде, также занимая первую строчку мирового рейтинга.