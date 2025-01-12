Экс-первая ракетка мира предложила уничтожить WADA
Теннисистка Навратилова предложила уничтожить и заново собрать систему WADA
Мартина Навратилова. Обложка © ТАСС / Жернов Вадим
Система Всемирного антидопингового агентства (WADA) вызывает сомнения, заявила 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова. Такое мнение она высказала на фоне недавних допинг-скандалов, связанных с китайскими пловцами, а также теннисистами Янником Синнером из Италии и Игой Свёнтек из Польши.
«Всю систему нужно уничтожить и собрать заново. Сейчас к WADA приковано столько внимания из-за того, что они сделали с китайскими пловцами, со Свёнтек, с первыми ракетками мира. Мы же пытаемся поймать мошенников, а не людей, которые мажут тела массажными кремами или принимают снотворное, которое они использовали в течение пяти лет и которое оказалось испорчено», — сказала легендарная тенниска в прямом эфире Tennis Channel.
Мартина Навратилова занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая Штеффи Граф из Германии (377). Чехословацкая спортсменка была чемпионкой турниров «Большого шлема» не только в одиночном, но и в парном разряде, также занимая первую строчку мирового рейтинга.
Напомним, что польку Свёнтек дисквалифицировали на месяц за употребление триметазидина. 23-летняя теннисистка сдала положительный допинг-тест в августе, когда не принимала участие в турнирах. Допинговые проблемы не обошли и Янника Синнера, который был уличён в употреблении клостебола. Несмотря на две положительные пробы, теннисисту удалось доказать случайный характер попадания вещества в организм и избежать длительной дисквалификации. Однако WADA подало апелляцию на решение оправдать Синнера, требуя дисквалификации от одного до двух лет.