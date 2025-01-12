Украина отправила Сирии муку в рамках гуманитарной помощи
Украина отправила 500 тонн муки в Сирию в качестве гуманитарной помощи
Пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что Сирия получила первую партию продовольственной помощи от Киева. В Дамаск были отправлены 500 тонн муки.
В рамках программы Владимира Зеленского «Зерно с Украины» министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль и глава МИД Украины Андрей Сибига обсудили продолжение помощи Сирии. В ведомстве также уточнили, что Киев оказывает помощь и другим странам. Так, почти 416 тонн подсолнечного масла было отправлено в Мозамбик — поставка ожидается в начале февраля. 73,4 тонны масла и 970,5 тонны муки в конце этого месяца прибудут в Джибути, вскоре в Танзанию также отправят 453 тонны подсолнечного масла.
Тем временем Зеленского обвиняют в начале энергокризиса в Приднестровье. Напомним, что в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) погибли люди, пытавшиеся согреться в отсутствие отопления. Экс-комика назвали международным террористом и виновником энергетического кризиса, который влечёт за собой страдания и гибель людей.
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