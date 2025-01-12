Украина отправила Сирии муку в рамках гуманитарной помощи

В рамках программы Владимира Зеленского «Зерно с Украины» министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль и глава МИД Украины Андрей Сибига обсудили продолжение помощи Сирии. В ведомстве также уточнили, что Киев оказывает помощь и другим странам. Так, почти 416 тонн подсолнечного масла было отправлено в Мозамбик — поставка ожидается в начале февраля. 73,4 тонны масла и 970,5 тонны муки в конце этого месяца прибудут в Джибути, вскоре в Танзанию также отправят 453 тонны подсолнечного масла.