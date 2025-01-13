«Новая фаза»: В США заявили о важном изменении в конфликте на Украине

Американский журнал Newsweek заявил, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине. По данным экспертов, российские войска первыми начали использовать этот вид беспилотников в зоне СВО, задействуя его на различных участках фронта.

«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <...> Дроны на оптоволокне всё чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ», — сообщает издание.

Среди главных преимуществ оптоволоконных БПЛА выделяют невозможность их перехвата или подавления средствами радиоэлектронной борьбы, невидимость для систем радиообнаружения, а также улучшенное качество изображения с камер. Эксперты ожидают, что в 2025 тенденция на использование проводных FPV-дронов продолжит расти.