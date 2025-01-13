«Новая фаза»: В США заявили о важном изменении в конфликте на Украине
Newsweek: Дроны на оптоволокне открывают новую фазу конфликта на Украине
Американский журнал Newsweek заявил, что широкое применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу противостояния на Украине. По данным экспертов, российские войска первыми начали использовать этот вид беспилотников в зоне СВО, задействуя его на различных участках фронта.
«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <...> Дроны на оптоволокне всё чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ», — сообщает издание.
Среди главных преимуществ оптоволоконных БПЛА выделяют невозможность их перехвата или подавления средствами радиоэлектронной борьбы, невидимость для систем радиообнаружения, а также улучшенное качество изображения с камер. Эксперты ожидают, что в 2025 тенденция на использование проводных FPV-дронов продолжит расти.
Российские бойцы неоднократно высказывались об эффективности новых БПЛА. Благодаря оптоволоконной связи картинка остаётся чёткой на всём времени полёта вплоть до попадания в цель. При этом в рядах украинской армии признают, что у ВСУ попросту нет средств для погашения сигнала такого летательного аппарата.
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