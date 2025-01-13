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13 января, 05:07

Меркурис: После отмены визита в Киев Келлог должен поехать в Москву

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог обязан отправиться в российскую столицу, после того как его визит в Киев был отменён. Об этом заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

«Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении», — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.

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Об отмене визита Келлога в Киев стало известно 10 января. В МИД Украины подчеркнули, якобы встречу пришлось перенести на неопределённый срок из-за американских законов, которые запрещают подобные поездки до инаугурации нового президента США. Однако некоторые СМИ Незалежной считают, что спецпосланник передумал ехать из-за высказываний Владимира Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / nadezhda F

Артём Гапоненко
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