Меркурис: После отмены визита в Киев Келлог должен поехать в Москву

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог обязан отправиться в российскую столицу, после того как его визит в Киев был отменён. Об этом заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

«Келлог отправится в Москву, он сейчас в безвыходном положении», — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.