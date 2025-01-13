Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 08:01

Михаил Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Народный артист России Михаил Боярский появился на сцене театра Ленсовет в Санкт-Петербурге после сообщений о его госпитализации. Об этом пишет «Рен-ТВ».

«Боярский сыграл в спектакле «Ромен и Джульетта» в театре Ленсовет после сообщений о госпитализации артиста», — пишет канал.

Актриса Елизавета Боярская потребовала «не раскручивать» слухи о госпитализации отца
Актриса Елизавета Боярская потребовала «не раскручивать» слухи о госпитализации отца

Напомним, в начале января появилась информация о том, что Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца. Уточнялось, что он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Также сообщалось, что артист отказался бросать курить даже после рекомендации врачей.

Оксана Попова
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar