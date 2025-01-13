Михаил Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин
Народный артист России Михаил Боярский появился на сцене театра Ленсовет в Санкт-Петербурге после сообщений о его госпитализации. Об этом пишет «Рен-ТВ».
«Боярский сыграл в спектакле «Ромен и Джульетта» в театре Ленсовет после сообщений о госпитализации артиста», — пишет канал.
Напомним, в начале января появилась информация о том, что Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца. Уточнялось, что он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Также сообщалось, что артист отказался бросать курить даже после рекомендации врачей.