Маск обвинил премьера Британии в попытке срыва выборов в США
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке срыва выборов президента в США.
«Он отправил в Америку агентов, чтобы подорвать выборы в США», — написал Маск в соцсети X.
Напомним, ранее газета Financial Times узнала, что Илон Маск в неофициальном порядке ведёт переговоры с союзниками о возможности отстранения Кира Стармера от должности премьер-министра Великобритании. Американский бизнесмен не стесняется жёстко критиковать британские власти, в частности, он обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Также он выразил отвращение из-за лицемерия Лондона, который не стесняется критиковать Москву и забывает про свои грехи.
ТАСС / Czarek Sokolowski