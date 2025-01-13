Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 08:24

Маск обвинил премьера Британии в попытке срыва выборов в США

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке срыва выборов президента в США.

«Он отправил в Америку агентов, чтобы подорвать выборы в США», — написал Маск в соцсети X.

Илон Маск предрёк Британии погружение в пучину гражданской войны
Илон Маск предрёк Британии погружение в пучину гражданской войны

Напомним, ранее газета Financial Times узнала, что Илон Маск в неофициальном порядке ведёт переговоры с союзниками о возможности отстранения Кира Стармера от должности премьер-министра Великобритании. Американский бизнесмен не стесняется жёстко критиковать британские власти, в частности, он обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Также он выразил отвращение из-за лицемерия Лондона, который не стесняется критиковать Москву и забывает про свои грехи.

Обложка ©

ТАСС / Czarek Sokolowski

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Великобритания
  • Илон Маск
  • Выборы в США
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar