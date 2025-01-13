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Регион
13 января, 09:19

При пожаре на птицефабрике в Приморье погибли более 30 тысяч птиц

На птицефабрике в Приморье случился крупный пожар, который унёс жизни более 30 тысяч птиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что это происшествие не окажет сильного влияния на объём производства курицы и не спровоцирует рост цен на мясо птицы в регионе.

Пожар в посёлке Заводской (микрорайон Артёма) в одном из производственных цехов птицефабрики «Агроптица», где выращивалась птица на мясо, случился 11 января. Возгорание было оперативно ликвидировано.

«По оперативным данным, в результате пожара падёж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц», — говорится в сообщении.

Региональный Минсельхоз отметил, что это не повлияет на объем производства курицы и не спровоцирует рост цен на мясо птицы в Приморье.

Прокуратура установит причину пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура установит причину пожара на птицефабрике в Курской области

Ранее появилась информация об атаке дронов ВСУ по птицефабрике «Куриное царство» в Курской области. Предполагалось, что фрагменты сбитых беспилотников вызвали пожар на предприятии, но эту версию позже опроверг врио губернатора Александр Хинштейн, заявивший, что возгорание, скорее всего, было вызвано неисправностью проводки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Martchan

Николай Рюмин
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