При пожаре на птицефабрике в Приморье погибли более 30 тысяч птиц
На птицефабрике в Приморье случился крупный пожар, который унёс жизни более 30 тысяч птиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что это происшествие не окажет сильного влияния на объём производства курицы и не спровоцирует рост цен на мясо птицы в регионе.
Пожар в посёлке Заводской (микрорайон Артёма) в одном из производственных цехов птицефабрики «Агроптица», где выращивалась птица на мясо, случился 11 января. Возгорание было оперативно ликвидировано.
«По оперативным данным, в результате пожара падёж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц», — говорится в сообщении.
Региональный Минсельхоз отметил, что это не повлияет на объем производства курицы и не спровоцирует рост цен на мясо птицы в Приморье.
Ранее появилась информация об атаке дронов ВСУ по птицефабрике «Куриное царство» в Курской области. Предполагалось, что фрагменты сбитых беспилотников вызвали пожар на предприятии, но эту версию позже опроверг врио губернатора Александр Хинштейн, заявивший, что возгорание, скорее всего, было вызвано неисправностью проводки.
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