При пожаре на птицефабрике в Приморье погибли более 30 тысяч птиц

На птицефабрике в Приморье случился крупный пожар, который унёс жизни более 30 тысяч птиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что это происшествие не окажет сильного влияния на объём производства курицы и не спровоцирует рост цен на мясо птицы в регионе.

Пожар в посёлке Заводской (микрорайон Артёма) в одном из производственных цехов птицефабрики «Агроптица», где выращивалась птица на мясо, случился 11 января. Возгорание было оперативно ликвидировано.

«По оперативным данным, в результате пожара падёж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц», — говорится в сообщении.