Астроном раскрыл последствия возникновения пугающей корональной дыры на Солнце

Солнечный ветер вблизи Земли существенно ускорится из-за формирования крупной корональной дыры на Солнце, однако это, скорее всего, не приведет к сильным магнитным бурям. Об этом сообщил в беседе с нашими коллегами из РИА «Новости» Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Корональные дыры обычно возникают в период спокойного состояния Солнца и являются противоположностью солнечной активности. После активного начала года Солнце стало значительно спокойнее, что способствует образованию таких структур», — отметил специалист.

Основным последствием корональных дыр, по словам учёного, станет увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях нашей планеты. В частности, уже сегодня эта скорость должна повыситься с 400 до 600 километров в секунду и оставаться на этом уровне в течение всей недели. Учёный охарактеризовал данное увеличение как значительное, но не слишком опасное.

По словам Богачёва, хотя солнечный ветер может ухудшить условия в магнитосфере Земли, вероятность возникновения магнитных бурь остается низкой. Он уточнил, что корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня (сильные), однако в текущий момент существует слишком много неопределённых факторов для точного прогноза.