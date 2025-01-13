Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 12:31

На улицах Киева заметили военную технику с российским флагом

В Дарницком районе Киева засняли на камеру военную технику с флагами России. Местные паблики пишут, что там проходят съёмки некоего военного фильма, однако камер поблизости не наблюдается. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Киеве заметили военную технику с российскими флагами. Видео © Telegram / Политика Страны

На кадрах видно военный грузовик с российским триколором. Рядом с ним стоят двое мужчин с оружием в руках.

Ранее в столице Украины полиция задержала группу молодых людей, которые включали песни на русском языке и снимали это на видео. Они отказались признавать свою вину и каяться за использование «чужого» языка. После этого дома у парней прошли обыски.

Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани
Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани
Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar