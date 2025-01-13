На улицах Киева заметили военную технику с российским флагом
В Дарницком районе Киева засняли на камеру военную технику с флагами России. Местные паблики пишут, что там проходят съёмки некоего военного фильма, однако камер поблизости не наблюдается. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
В Киеве заметили военную технику с российскими флагами. Видео © Telegram / Политика Страны
На кадрах видно военный грузовик с российским триколором. Рядом с ним стоят двое мужчин с оружием в руках.
Ранее в столице Украины полиция задержала группу молодых людей, которые включали песни на русском языке и снимали это на видео. Они отказались признавать свою вину и каяться за использование «чужого» языка. После этого дома у парней прошли обыски.
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