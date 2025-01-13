В Госдуме ответили на вопрос об отмене ЕГЭ в 2025 году

Единый государственный экзамен в 2025 году не будет отменён, заявила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Она подчеркнула, что ЕГЭ уже успел зарекомендовать себя как прозрачных механизм оценки знаний учащихся.

«Планов по прекращению работы механизма ЕГЭ на 2025 год нет ни у органов исполнительной власти, ни у Государственной думы нет», — отметила депутат в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, сегодня экспертное сообщество обсуждает возможность реализации интегральной оценки знаний, однако из этого не вытекает необходимость отказа от ЕГЭ. Кроме того, парламентарий допустила внедрение дополнительных способов тестирования школьников после соответствующих проверок.