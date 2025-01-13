В Госдуме ответили на вопрос об отмене ЕГЭ в 2025 году
Депутат Госдумы Харченко: ЕГЭ в 2025 году не отменят
Единый государственный экзамен в 2025 году не будет отменён, заявила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Она подчеркнула, что ЕГЭ уже успел зарекомендовать себя как прозрачных механизм оценки знаний учащихся.
«Планов по прекращению работы механизма ЕГЭ на 2025 год нет ни у органов исполнительной власти, ни у Государственной думы нет», — отметила депутат в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, сегодня экспертное сообщество обсуждает возможность реализации интегральной оценки знаний, однако из этого не вытекает необходимость отказа от ЕГЭ. Кроме того, парламентарий допустила внедрение дополнительных способов тестирования школьников после соответствующих проверок.
Ранее в думском комитете по труду и социальной политике намекнули, что готовится отмена ЕГЭ. Взамен якобы планируется ввести новый формат оценки знаний, который объединит лучшие черты российского и советского образования. Ситуацию даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он отметил, что в Кремле не обсуждают отмену или перевод ЕГЭ в другой формат. Кроме того, Рособрнадзор поставил точку в спорах о будущем ЕГЭ.
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