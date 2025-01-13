«Никаких романтических каникул»: Волочкова опровергла отношения с 26-летним танцором

Балерина Анастасия Волочкова опровергла роман с танцевальным партнёром Марселем Абаби. Бывшая прима Большого театра рассказала, что сейчас просто отдыхает на Мальдивах в компании друга.

«У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнёром приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть», — пояснила балерина в беседе с URA.ru.

Волочкова также рассказала, что даже на островах не может полноценно отдохнуть. По её словам, сейчас они вместе с Марселем продолжают репетировать шоу, тренироваться и строить грандиозные планы. По словам балерины, они хотят организовать творческий центр.