«Никаких романтических каникул»: Волочкова опровергла отношения с 26-летним танцором
URA.ru: Анастасия Волочкова опровергла роман с молодым танцором Марселем Абаби
Волочкова с 26-летним Абаби на Мальдивах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова опровергла роман с танцевальным партнёром Марселем Абаби. Бывшая прима Большого театра рассказала, что сейчас просто отдыхает на Мальдивах в компании друга.
«У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнёром приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть», — пояснила балерина в беседе с URA.ru.
Волочкова также рассказала, что даже на островах не может полноценно отдохнуть. По её словам, сейчас они вместе с Марселем продолжают репетировать шоу, тренироваться и строить грандиозные планы. По словам балерины, они хотят организовать творческий центр.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова в костюме Евы рассекретила нового бойфренда на Мальдивах. Однако на фотографии мужчина стоял спиной, его лица не было видно. По словам балерины, в его руках она чувствует себя надёжно и уверенно. Позднее выяснилось, что загадочным незнакомцем оказался её партнёр по шоу «Одержимость» Марсель Абаби. 26-летний танцор не только увлекается хореографией, но и пишет музыку.